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Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год
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РИА Новости

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

06:00 10.12.2019 (обновлено: 07:20 10.12.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий, среди прочего, санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Это следует из документа, опубликованного на сайте комитетов.
"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год выполняет одну из важнейших конституционных обязанностей конгресса: обеспечение общей обороны. Это двухпартийное, двухпалатное соглашение ставит наши войска и безопасность Америки на первое место…", - следует из заявления.
В конгрессе отметили, что договорились "о выделении 738 миллиардов долларов". "Это включает в себя 71,5 миллиарда долларов на финансирование операций за рубежом", - подчеркивается в пресс-релизе.
После того, как документ был согласован, он должен поступить на подпись американскому президенту. Оборонный бюджет США на 2019 год составлял 716 миллиардов долларов.
Новый оборонный бюджет вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях.
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4 декабря, 17:39
Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты
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