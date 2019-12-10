Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год выполняет одну из важнейших конституционных обязанностей конгресса: обеспечение общей обороны. Это двухпартийное, двухпалатное соглашение ставит наши войска и безопасность Америки на первое место…", - следует из заявления.