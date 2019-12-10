Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы

"2.30 после полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы", - говорится в расписании.

Лавров прибудет с визитом в Вашингтон во вторник. С утра у него запланированы переговоры в госдепартаменте с госсекретарем США Майком Помпео. Как следует из расписания госдепа, в 10.30 (18.30 мск) начнется их двусторонняя встреча, а в 12.00 (20.00 мск.) - рабочий обед. После этого министры проведут совместную пресс-конференцию.