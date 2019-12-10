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Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
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РИА Новости

Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы

05:49 10.12.2019
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет главу МИД России Сергея Лаврова в Овальном кабинете в 14.30 (22.30 мск.), встреча будет закрыта для прессы, следует из расписания американского лидера на вторник.
"2.30 после полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы", - говорится в расписании.
Продолжительность встречи неизвестна.
Лавров прибудет с визитом в Вашингтон во вторник. С утра у него запланированы переговоры в госдепартаменте с госсекретарем США Майком Помпео. Как следует из расписания госдепа, в 10.30 (18.30 мск) начнется их двусторонняя встреча, а в 12.00 (20.00 мск.) - рабочий обед. После этого министры проведут совместную пресс-конференцию.
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