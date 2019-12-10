Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

C-130 вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск). На его борту находили 17 членов экипажа и 21 пассажир.