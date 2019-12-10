Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать виновным "Сириус-А" по части 4 статьи 14.1 КоАП и назначить штраф в 100 тысяч рублей", - сказал судья.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор ЧОПа.

Прокурор Благовещенска требовал привлечь "Сириус-А" к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. После ЧП в колледже прокуратура Благовещенска совместно с прокуратурой Амурской области проверила исполнение сотрудниками "Сириус-А" закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Было установлено, что сотрудник охранной организации не имел удостоверение частного охранника и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что он ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе. Как следует из статьи 11 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", к грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан.

Доводы прокуратуры повторил в суде помощник прокурора Благовещенска Александр Пнев.

"У охранника не было удостоверения, не было личной карточки", - сказал Пнев в суде.

Адвокат "Сириус-А" Андрей Иванов заявил, что охранник не имел права досматривать студентов, а в колледже отсутствовала рамка металлодетектора.

"Охранник не экстрасенс, сотни студентов проходит с вещами, каждого досматривать?" - сказал Иванов в суде. По его словам, угроза исходила не от охранника, а от студента, устроившего стрельбу.

"У охранника не было полномочий на личный досмотр учащихся, он может предложить (осмотр), если есть подозрения", - сказал адвокат.

Он также заявил, что охранник прошел обучение, но не получил соответствующих документов.

Иванов заявил, что иск должен был переквалифицирован по части 3 статьи 14.1 КоАП.

"То есть это не грубые нарушения. Охранник Олег Ермолов прошел обучение, но не сдавал экзамен, но знания он получил", - пояснил адвокат журналистам.

По части 4 статьи 14.1 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), на юрлицо может быть наложен административный штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.