Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновным "Сириус-А" по части 4 статьи 14.1 КоАП и назначить штраф в 100 тысяч рублей", - сказал судья.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор ЧОПа.
9 декабря, 06:49Выписан из больницы второй раненный при стрельбе в Благовещенске
Прокурор Благовещенска требовал привлечь "Сириус-А" к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. После ЧП в колледже прокуратура Благовещенска совместно с прокуратурой Амурской области проверила исполнение сотрудниками "Сириус-А" закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Было установлено, что сотрудник охранной организации не имел удостоверение частного охранника и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что он ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе. Как следует из статьи 11 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", к грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан.
Доводы прокуратуры повторил в суде помощник прокурора Благовещенска Александр Пнев.
"У охранника не было удостоверения, не было личной карточки", - сказал Пнев в суде.
Адвокат "Сириус-А" Андрей Иванов заявил, что охранник не имел права досматривать студентов, а в колледже отсутствовала рамка металлодетектора.
"Охранник не экстрасенс, сотни студентов проходит с вещами, каждого досматривать?" - сказал Иванов в суде. По его словам, угроза исходила не от охранника, а от студента, устроившего стрельбу.
"У охранника не было полномочий на личный досмотр учащихся, он может предложить (осмотр), если есть подозрения", - сказал адвокат.
Он также заявил, что охранник прошел обучение, но не получил соответствующих документов.
Иванов заявил, что иск должен был переквалифицирован по части 3 статьи 14.1 КоАП.
"То есть это не грубые нарушения. Охранник Олег Ермолов прошел обучение, но не сдавал экзамен, но знания он получил", - пояснил адвокат журналистам.
По части 4 статьи 14.1 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), на юрлицо может быть наложен административный штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"Мы будем обжаловать решение", - резюмировал адвокат "Сириус-А"