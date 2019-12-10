РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-10T11:18+0300
https://ria.ru/20191210/1562192847.html
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/28/1562192809_14:0:1708:953_1036x0_80_0_0_da9b8a4f8a002d7cdd8d42819d54df98.jpg
РИА Новости

СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку

05:31 10.12.2019 (обновлено: 11:18 10.12.2019)
45111
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Жители Алтайского края вечером 8 декабря наблюдали странную голубую вспышку в небе, сообщает местное издание "Алтайская правда".
Вспышка была кратковременной. Она была настолько яркой, что ее видели жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов, отмечает издание.
Явление попало на видео.
Вид на Берингово море со МКС
19 марта, 00:42РИА Наука
НАСА зафиксировало мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В конце ноября свидетелями необычной вспышки в небе стали жители Уфы, Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и ряда других городов. Позднее в ряде СМИ появились предположения, что замеченные вспышки могут быть связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь", которая стартовала с полигона Капустин Яр в Астраханской области и успешно поразила цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.
93174951410
Обсудить 5
РИА НаукаАлтайский крайРоссия
Популярные комментарии
Ужас какой, вспышка в небе. А вот у нас в подвале жила Черная Рука и кто-то из пацанов даже ее видел. Но об этом никто не пишет. Наверно, нельзя.
10 декабря, 07:05
Naum Vygodsky
5114115
Да черт с ней со вспышкой. Там на одном видео чёрный джип перекрыл выезд белой легковушке.
10 декабря, 08:18
ИРИннокентий Ромашов
3150000
Рекомендуем
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Концерн Калашников сравнил новейший российский автомат АК-12 и американскую винтовку М4
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
Капельница в больнице
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Приготовление пиццы с майонезом
Роскачество назвало лучший оливковый майонез
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния