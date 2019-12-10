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Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
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РИА Новости

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

05:10 10.12.2019 (обновлено: 10:34 10.12.2019)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Как отмечает издание TMZ, Маск посетил ресторан вместе с актером Эдом Нортоном, выбрав в качестве средства передвижения новый прототип Tesla. При этом на ролике видно, как бизнесмен сбивает ограждение, отъезжая от заведения.
Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
24 ноября, 01:17
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
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Илон МаскTesla motorsЛос-АнджелесСШАВ мире
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