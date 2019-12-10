Российские военные продолжат оказывать гумпомощь жителям Ракки

РАККА (Сирия), 10 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям сирийского города Российские военнослужащие продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям сирийского города Ракка , который несколько лет был столицей "Исламского государства"*. Накануне военные России впервые провели гуманитарную акцию в этом городе, раздав населению 2 тысячи продовольственных наборов.

Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства". На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский в беседе с журналистами выразил надежду, что совместными усилиями России и Сирии удастся способствовать восстановлению социальной инфраструктуры и мирной жизни и в Ракке, и во всем регионе в целом.

Местные жители постепенно возвращаются в свои дома, однако город разрушен, его центр до сих пор заминирован - встречаются не только самодельные устройства, оставленные террористами, но также снаряды и авиабомбы, сброшенные вооруженными силами возглавляемой США международной коалиции во время операции по освобождению Ракки в 2017 году. Российские военные врачи также рассматривают возможность оказания медицинской помощи местному населению.

"Мы счастливы, что российская армия здесь, мы ненавидим войну. С вашим приходом она почти закончилась. И еще нам нужна еда, вода, хлеб, хоть что-нибудь - у нас очень много бедных. Этим людям нечего есть, они отчаянно нуждаются в помощи - много больных, им нужны лекарства", - рассказал житель города Ракка Абу Башар.

В октябре отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили свои наблюдательные пункты. Ракка в 2014 году была захвачена террористами "Исламского государства" и стала де-факто цитаделью боевиков. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и до сих пор не восстановлена.