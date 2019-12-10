Долги перед работниками "Радиоприбора" в Приморье сократились

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Задолженность перед бывшими сотрудниками оборонного завода " Задолженность перед бывшими сотрудниками оборонного завода " Радиоприбор " во Владивостоке снизилась до 1,3 миллиона рублей, сообщает администрация Приморья.

По данным заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева, на середину февраля долги бывшим работникам завода превышали 300 миллионов рублей. Приморскстат на 1 января сообщал о долгах бывшим сотрудникам предприятия в размере 304,7 миллиона рублей. В марте бывшие работники завода получили около 90 миллионов рублей долга. Ранее правительство РФ направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам "Радиоприбора". До поступления средств из федерального бюджета ОАО "Радиоприбор" самостоятельно погасило 11,7 миллиона рублей.

"По состоянию на 6 декабря 2019 года, департаментом погашена задолженность на сумму 146,2 миллиона рублей. Непогашенной остается задолженность на сумму 1,3 миллиона рублей", – сказала руководитель департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, чьи слова приводятся в сообщении.