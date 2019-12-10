РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T05:03+0300
https://ria.ru/20191210/1562192643.html
Долги перед работниками "Радиоприбора" в Приморье сократились
https://cdn23.img.ria.ru/images/150036/95/1500369525_0:35:750:457_1036x0_80_0_0_c05dcd7b072d2f52bd9f54247437c418.jpg
РИА Новости

Долги перед работниками "Радиоприбора" в Приморье сократились

05:03 10.12.2019
127
© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края Завод "Радиоприбор" во Владивостоке
Завод Радиоприбор во Владивостоке
© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края
Завод "Радиоприбор" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Задолженность перед бывшими сотрудниками оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке снизилась до 1,3 миллиона рублей, сообщает администрация Приморья.
По данным заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева, на середину февраля долги бывшим работникам завода превышали 300 миллионов рублей. Приморскстат на 1 января сообщал о долгах бывшим сотрудникам предприятия в размере 304,7 миллиона рублей. В марте бывшие работники завода получили около 90 миллионов рублей долга. Ранее правительство РФ направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам "Радиоприбора". До поступления средств из федерального бюджета ОАО "Радиоприбор" самостоятельно погасило 11,7 миллиона рублей.
"По состоянию на 6 декабря 2019 года, департаментом погашена задолженность на сумму 146,2 миллиона рублей. Непогашенной остается задолженность на сумму 1,3 миллиона рублей", – сказала руководитель департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, чьи слова приводятся в сообщении.
"Радиоприбор" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Сейчас в отношении "Радиоприбора" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Сотни сотрудников завода остались без работы. В конце июля прошлого года суд приговорил экс-директора "Радиоприбора" Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении, он обжаловал приговор.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
30 апреля, 06:38
Работникам госпиталя на Камчатке выплатили 20 миллионов рублей долгов
401021
Обсудить 0
Радиоприбор (завод)РоссияОбщество
Рекомендуем
Графин и рюмки
Наркологи оценили включение Приморья в рейтинг самых пьющих регионов
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Приморье более 50 жителей дома эвакуировали из-за пожара
Врач
Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов
Панорама Ракки, Сирия
Российские военные продолжат оказывать гумпомощь жителям Ракки
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после нормандского саммита
"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится
С-130 ВВС Чили
Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до пяти человек
Cybertruck от компании Tesla
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Венесуэла
МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния