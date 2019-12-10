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2019-12-10T09:41+0300
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Эксперт рассказал, когда "нормандский" формат достигнет успеха
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда "нормандский" формат достигнет успеха

04:49 10.12.2019 (обновлено: 09:41 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Об успешности "нормандского" саммита в Париже можно будет говорить после обмена пленными и прекращения огня на юго-востоке Украины в ближайшее время, заявил РИА Новости политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
"После встречи в Париже произошло самое важное – стороны начали диалог, который прекратился при (бывшем президенте Украины - ред.) Петре Порошенко. После встречи в Париже должен прекратиться огонь и произойти обмен пленными. Если эти пункты будут реализованы в ближайшее время, то можно будет говорить об успешности проведенной встречи "нормандской четверки" в Париже", - сказал эксперт.
По его словам, Киев находился в самом непростом положении перед встречей в Париже, так как почти любой исход имел бы отрицательные последствия. "Ведь украинская оппозиция готова протестовать, обвиняя Владимира Зеленского в предательстве национальных интересов, а военные с трудом выполняют приказы по отводу войск. За время правления Порошенко украинское общество успело впитать мысль, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" отвечают интересам лишь российской стороны. Зеленскому будет крайне сложно преодолеть эти настроения без падения своих собственных рейтингов", - пояснил Валяев.
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В этой связи политолог обратил внимание на слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Зеленский в Париже успешно защищает государственную линию. По мнению эксперта, эти слова направлены на внутреннюю аудиторию. "Любые итоги встречи украинская сторона постарается признать для себя успешными", - указал он.
"Во время пресс-конференции по итогам встречи Владимир Зеленский делал заявления, также направленные во многом на внутреннюю украинскую аудиторию. Именно для этого Зеленский упомянул Крым, а также проговорил, что Украина не будет менять конституцию. Возникло ощущение, что на итоговой пресс-конференции Путин, Меркель и Макрон говорили со всем миром, а Зеленский – только с Украиной", - отметил Валяев.
Пресс-конференция по итогам встречи в Париже показала, что разногласия между сторонами сохраняются, считает эксперт. "Если Владимир Зеленский подчеркнул, что менять конституцию украинская сторона не хочет, то Владимир Путин настоял на том, что изменение конституции с украинской стороны – важнейшая часть реализации "Минска", - заявил он.
Политолог добавил, что Москве и Киеву было бы очень сложно договориться о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о контроле за границей. "Российская сторона не пойдет на эти шаги, пока Украина не начнет реализацию "формулы Штайнмайера". Для этого Киев должен сначала провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию страны, а также принять законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Хотя у Киева и присутствует стремление реализовать политическую часть минских соглашений, но они хотят провести корректировку, чтобы не включать особый статус Донбасса в конституцию, а также добиться контроля за границей", - сказал Валяев.
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