Эксперт рассказал, когда "нормандский" формат достигнет успеха

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Об успешности Об успешности "нормандского" саммита в Париже можно будет говорить после обмена пленными и прекращения огня на юго-востоке Украины в ближайшее время, заявил РИА Новости политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"После встречи в Париже произошло самое важное – стороны начали диалог, который прекратился при (бывшем президенте Украины - ред.) Петре Порошенко. После встречи в Париже должен прекратиться огонь и произойти обмен пленными. Если эти пункты будут реализованы в ближайшее время, то можно будет говорить об успешности проведенной встречи "нормандской четверки" в Париже", - сказал эксперт.

По его словам, Киев находился в самом непростом положении перед встречей в Париже, так как почти любой исход имел бы отрицательные последствия. "Ведь украинская оппозиция готова протестовать, обвиняя Владимира Зеленского в предательстве национальных интересов, а военные с трудом выполняют приказы по отводу войск. За время правления Порошенко украинское общество успело впитать мысль, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" отвечают интересам лишь российской стороны. Зеленскому будет крайне сложно преодолеть эти настроения без падения своих собственных рейтингов", - пояснил Валяев.

В этой связи политолог обратил внимание на слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Зеленский в Париже успешно защищает государственную линию. По мнению эксперта, эти слова направлены на внутреннюю аудиторию. "Любые итоги встречи украинская сторона постарается признать для себя успешными", - указал он.

"Во время пресс-конференции по итогам встречи Владимир Зеленский делал заявления, также направленные во многом на внутреннюю украинскую аудиторию. Именно для этого Зеленский упомянул Крым, а также проговорил, что Украина не будет менять конституцию. Возникло ощущение, что на итоговой пресс-конференции Путин, Меркель и Макрон говорили со всем миром, а Зеленский – только с Украиной", - отметил Валяев.

Пресс-конференция по итогам встречи в Париже показала, что разногласия между сторонами сохраняются, считает эксперт. "Если Владимир Зеленский подчеркнул, что менять конституцию украинская сторона не хочет, то Владимир Путин настоял на том, что изменение конституции с украинской стороны – важнейшая часть реализации "Минска", - заявил он.