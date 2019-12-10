Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.
"Мы не выбирали эту дату, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийском холме (в конгрессе, где идут слушания)… Мы не можем допустить, чтобы это паясничанье, которое происходит на Капитолийском холме, повлияло на нашу работу по обеспечению безопасности американского народа, по ведению наших дипломатических дел. Мы не позволим этой деятельности отвлечь нас от этой важной работы", - заявил Помпео в интервью One America News Network.
Лавров во вторник прибудет в Вашингтон. Министр проведет переговоры с госсекретарем, а также, как подтвердил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, с президентом Дональдом Трампом.
Визит проходит на фоне напряженности в отношениях России и США и в разгар слушаний по импичменту Трампу.