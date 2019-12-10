Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа

"Мы не выбирали эту дату, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийском холме (в конгрессе, где идут слушания)… Мы не можем допустить, чтобы это паясничанье, которое происходит на Капитолийском холме, повлияло на нашу работу по обеспечению безопасности американского народа, по ведению наших дипломатических дел. Мы не позволим этой деятельности отвлечь нас от этой важной работы", - заявил Помпео в интервью One America News Network.