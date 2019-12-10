МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы считает абсурдными санкции США против ряда чиновников, введенные в понедельник, заявил глава министерства Хорхе Арреаса.

"Абсурдные так называемые "санкции", объявленные сегодня администрацией (президента США Дональда) Трампа, подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы. Ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа", - написал Арреаса в Twitter.

Минфин США 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского".

В дополнение к ним по подозрению в коррупции в списки внесены двое граждан Венесуэлы: бывший и нынешний руководители управления по идентификации, миграции и иммиграции.