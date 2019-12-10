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МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
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РИА Новости

МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников

04:13 10.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы считает абсурдными санкции США против ряда чиновников, введенные в понедельник, заявил глава министерства Хорхе Арреаса.

"Абсурдные так называемые "санкции", объявленные сегодня администрацией (президента США Дональда) Трампа, подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы. Ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа", - написал Арреаса в Twitter.

Минфин США 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского".
В дополнение к ним по подозрению в коррупции в списки внесены двое граждан Венесуэлы: бывший и нынешний руководители управления по идентификации, миграции и иммиграции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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