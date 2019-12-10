Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе

"Мы говорили о трех гуманитарных точках, о каком-то переходе, мосту… Был начальник генштаба господин Хомчак я ему сказал: пожалуйста, подготовьте три самые простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении", - сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита, прямую трансляцию вел телеканал "Прямой".