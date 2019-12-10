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Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе

04:11 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил главе генштаба предложить три точки для разведения войск в Донбассе, которые помогут улучшить гуманитарную ситуацию.

"Мы говорили о трех гуманитарных точках, о каком-то переходе, мосту… Был начальник генштаба господин Хомчак я ему сказал: пожалуйста, подготовьте три самые простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении", - сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита, прямую трансляцию вел телеканал "Прямой".

По его словам, эти точки будут согласовывать в рамках контактной группы в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский
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