Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе

"Есть пара идей. Я начал их обсуждать. Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая исключительно занимается вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, чтобы это этап завершился к выборам", - заявил Зеленский на брифинге в Париже.