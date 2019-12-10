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Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
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РИА Новости

Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе

03:52 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил создать в трехсторонней контактной группе подгруппу по восстановлению украинского контроля на границе с РФ.
"Есть пара идей. Я начал их обсуждать. Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая исключительно занимается вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, чтобы это этап завершился к выборам", - заявил Зеленский на брифинге в Париже.
Украинский президент отметил, что Киев в вопросе границы стал "заложником "Минска".
Также Зеленский заявил, что вопрос восстановления контроля на границе с РФ обсуждался с Владимиром Путиным. По его словам, несмотря на то, что главы Украины и РФ имеют разные подходы к этому вопросы, глава Кремля заявил: "О'кей, давайте говорить".
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