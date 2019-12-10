Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек

"Увеличилось до девяти число жертв аварии цистерны с аммиаком на шоссе Сигло XXI", - сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности Мичоакана Исраэль Патрон Рэйес.

В субботу большегруз с прицепом-цистерной перевернулся на шоссе между Мичоаканом и Герреро, в облаке аммиака оказался пассажирский автобус. На месте погибли пять человек. Согласно первоначальной версии властей, фура с 30 кубометрами аммиака находилась в неисправном состоянии, что могло стать причиной трагедии.