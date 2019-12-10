Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией

"Это как вопросы: а вы будете говорить добрый вечер президенту России? А вы будете садиться с ним за стол? А вы будете жать ему руку, стоять рядом, когда будете фотографироваться? Все очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я так думаю… Если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам надо найти формат диалога, который будет более-менее корректным" - заявил Зеленский на брифинге.