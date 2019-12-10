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В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
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РИА Новости

В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр

03:39 10.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государство могло бы софинансировать создание российских компьютерных игр на условиях возврата вложенных средств, для этого можно было бы учредить специальный фонд, соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Максиму Акимову.
"Российская IT-индустрия всегда считалась одной из сильнейших в мире, а российские программисты пользуются огромным спросом в крупнейших компаниях, поэтому необходимо экономическими механизмами стимулировать создание крупных игровых проектов. В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются, и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Со своей стороны считаю возможным учреждение специализированного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку производителям компьютерных игр", - считает парламентарий.
По его мнению, проекты для рынка компьютерных игр и консолей являются достаточно затратными, поэтому отечественные программисты предпочитают создание мобильных приложений. Вместе с тем, подчеркнул депутат, на сегодняшний день объем мирового рынка компьютерных игр составляет около 100 миллиарда долларов, что превышает рынок кино практически в три раза.
"Прошу вас дать свою оценку вышеуказанной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме.
Компьютерная игра
Вчера, 10:55
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Василий ВласовГосдума РФРоссияОбщество
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