В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр

"Российская IT-индустрия всегда считалась одной из сильнейших в мире, а российские программисты пользуются огромным спросом в крупнейших компаниях, поэтому необходимо экономическими механизмами стимулировать создание крупных игровых проектов. В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются, и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.