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РИА Наука
2019-12-10T04:31+0300
https://ria.ru/20191210/1562191986.html
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну

03:36 10.12.2019 (обновлено: 04:31 10.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса внесены на утверждение правительства, рассказал РИА Новости генеральный директор организации "Агат" Дмитрий Чиркин.

"На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 миллиардов, максимальная - чуть более одного триллиона", - сказал Чиркин.

Организация "Агат" - отраслевой финансовый институт "Роскосмоса", осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли. Ранее институт установил, что на создание сверхтяжелой ракеты необходимо минимум 700 миллиардов рублей.
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Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. До решения о создании сверхтяжелой ракеты освоение Луны планировалось проводить с помощью нескольких запусков тяжелых ракет "Ангара", собирая необходимые модули на околоземной орбите и затем доставляя их к Луне.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась. Однако в свое время из-за дороговизны было прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии".
Сейчас в разных странах разрабатывается третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо этого, разработку такого аналогичного носителя ведет частная американская компания SpaceX.
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