"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса внесены на утверждение Две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса внесены на утверждение правительства , рассказал РИА Новости генеральный директор организации "Агат" Дмитрий Чиркин.

"На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 миллиардов, максимальная - чуть более одного триллиона", - сказал Чиркин.

Организация "Агат" - отраслевой финансовый институт "Роскосмоса", осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли. Ранее институт установил, что на создание сверхтяжелой ракеты необходимо минимум 700 миллиардов рублей.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. До решения о создании сверхтяжелой ракеты освоение Луны планировалось проводить с помощью нескольких запусков тяжелых ракет "Ангара", собирая необходимые модули на околоземной орбите и затем доставляя их к Луне.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась. Однако в свое время из-за дороговизны было прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии".