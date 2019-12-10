Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами

"Об обмене. Всех на всех это абстрактный вопрос. Договорилась так: всех согласованных на всех согласованных. Сейчас речь идет о Донбассе", - заявил Зеленский журналистам на брифинге в Париже.

По его словам, обмен удерживаемыми "имеет три стороны". "Те, кто на Украине, те, кто в Донбассе. Вторая - те, кто в России, и те, кто в Крыму. Я хотел сразу все совместить, это сложно. Мы проговорили, мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать ", - отметил президент Украины.