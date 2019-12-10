Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Бывший британский шпион, автор скандального "досье" на президента США Бывший британский шпион, автор скандального "досье" на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил являлся другом дочери американского лидера Иванки Трамп, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Ранее в понедельник генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц опубликовал доклад, расследующий действия ФБР в отношении штаба Трампа. В докладе, в частности, говорится о дружбе между Стилом, который являлся источником ФБР, с неким членом семьи Трампа. По данным Рейтер, "Иванка Трамп являлась тем неназванным членом семьи, о котором упоминается в докладе".

Сам президент США утверждает, что Стил работал по заказу экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по ФБР "шокирующим" и заявила, что Бюро "выбилось из-под контроля" при администрации президента Барака Обамы.

Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.

Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.