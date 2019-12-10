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Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
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РИА Новости

Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери

03:30 10.12.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Бывший британский шпион, автор скандального "досье" на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил являлся другом дочери американского лидера Иванки Трамп, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее в понедельник генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц опубликовал доклад, расследующий действия ФБР в отношении штаба Трампа. В докладе, в частности, говорится о дружбе между Стилом, который являлся источником ФБР, с неким членом семьи Трампа. По данным Рейтер, "Иванка Трамп являлась тем неназванным членом семьи, о котором упоминается в докладе".
Сам президент США утверждает, что Стил работал по заказу экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по ФБР "шокирующим" и заявила, что Бюро "выбилось из-под контроля" при администрации президента Барака Обамы.
Президент США Дональд Трамп перед объявлением о трехнедельном прекращении шатдауна. 25 января 2019
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Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".
Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.
Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.
Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию "законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств" действиями.
Вселенная Мюллер. Доклад спецпрокурора США выйдет Трампу комиксом
7 ноября, 17:14Акценты
"Вселенная Мюллер". Доклад спецпрокурора США выйдет Трампу комиксомВ рисованную версию доклада спецпрокурора вряд ли войдет любимое место Трампа. Это там, где Мюллер признает, что так ничего и не доказал. Поскольку это не соответствует художественному замыслу "произведения".
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Иванка ТрампДональд ТрампСШАВ мире
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