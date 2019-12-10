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В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
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РИА Новости

В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства

03:26 10.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции в рамках задачи по диверсификации производства на заводе "Купол" должен быть увеличен до 1,5 миллиардов рублей в 2020 году и до 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.
Завод "Купол" специализируется на производстве ракетных комплексов ПВО "Тор". В этом году заключен очередной контракт с Минобороны на производство комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года.
"В 2018 году общий объем реализации гражданской продукции составил 1,1 миллиарда рублей. План расширения существующих и создание новых товарных направлений гражданской продукции предусматривает увеличение продаж до 1,5 миллиарда рублей в 2020 году и до 2,6 миллиарда рублей в 2025 году", - сказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".
Согласно поручению президента РФ, предприятия ВПК должны к 2025 году освоить производство гражданской продукции на 30 процентов и к 2030 году – на 50 процентов.
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Купол (завод)РоссияБезопасностьЭкономика
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