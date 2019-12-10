В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства

Завод "Купол" специализируется на производстве ракетных комплексов ПВО "Тор". В этом году заключен очередной контракт с Минобороны на производство комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года.