В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции в рамках задачи по диверсификации производства на заводе "Купол" должен быть увеличен до 1,5 миллиардов рублей в 2020 году и до 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.
Завод "Купол" специализируется на производстве ракетных комплексов ПВО "Тор". В этом году заключен очередной контракт с Минобороны на производство комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года.
"В 2018 году общий объем реализации гражданской продукции составил 1,1 миллиарда рублей. План расширения существующих и создание новых товарных направлений гражданской продукции предусматривает увеличение продаж до 1,5 миллиарда рублей в 2020 году и до 2,6 миллиарда рублей в 2025 году", - сказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".
Согласно поручению президента РФ, предприятия ВПК должны к 2025 году освоить производство гражданской продукции на 30 процентов и к 2030 году – на 50 процентов.
5 декабря, 08:00Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец