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Зеленский оценил переговоры с Путиным
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РИА Новости

Зеленский оценил переговоры с Путиным

03:25 10.12.2019 (обновлено: 04:09 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
"Сегодня (на встрече с Путиным – ред.) были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - заявил Зеленский на брифинге по итогам "нормандского" саммита.
В целом он охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.
"Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
"Он по каждому вопросу детально разбирает этот вопрос на детали… и мы начинаем каждое слово урегулировать. Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал", - добавил Зеленский.
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"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
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