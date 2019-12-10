Зеленский оценил переговоры с Путиным

"Сегодня (на встрече с Путиным – ред.) были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - заявил Зеленский на брифинге по итогам "нормандского" саммита.

В целом он охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

"Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.