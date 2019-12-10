Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"

"Действительно, любое соглашение, оно имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. И у нас и дискуссия тоже шла сегодня по некоторым аспектам минских соглашений", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".

Он отметил, что есть пункты соглашений, которые родились как компромисс в ходе дискуссий в Минске в 2015 году, и поэтому разные стороны по-разному их трактуют.

"Мы для этого и собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике так называемой. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме минских соглашений, нет, и нужно делать все, для того чтобы они были полностью реализованы", - подчеркнул Путин.