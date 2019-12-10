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Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
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РИА Новости

Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"

03:20 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Никакой альтернативы минским соглашениям нет, лидеры "нормандской четверки" собираются для того, чтобы выйти на общее понимание и на единый стандарт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, любое соглашение, оно имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. И у нас и дискуссия тоже шла сегодня по некоторым аспектам минских соглашений", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".
Он отметил, что есть пункты соглашений, которые родились как компромисс в ходе дискуссий в Минске в 2015 году, и поэтому разные стороны по-разному их трактуют.
"Мы для этого и собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике так называемой. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме минских соглашений, нет, и нужно делать все, для того чтобы они были полностью реализованы", - подчеркнул Путин.
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