Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе

"В первую очередь речь идет о внесении в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этому, этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях, о которых я упомянул в начале", - подчеркнул он.