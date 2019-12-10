Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будет проведена работа по разминированию, Киеву также не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено. А на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".
По словам президента РФ, эту работу необходимо синхронизировать с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями.
"В первую очередь речь идет о внесении в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этому, этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях, о которых я упомянул в начале", - подчеркнул он.
Путин отметил, что нужно начать работу над внесением в его текст поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера.
"Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны", - сказал президент РФ.