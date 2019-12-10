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ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
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РИА Новости

ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении

03:11 10.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд с винтовками Orsis
Стенд с винтовками Orsis
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стенд с винтовками Orsis. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российскую оружейную компанию ORSIS ("Промтехнология") решением суда исключили из черного списка поставщиков Армении, заявил РИА Новости адвокат армянской коллегии адвокатов, представляющий интересы предприятия в этой стране Александр Сирунян.
ORSIS была включена в черный список поставщиков оружия в вооруженные силы Армении и другие силовые структуры страны сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное".
По факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении ("халатное отношение к службе"), которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении.
"Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил наше ходатайство и приостановил действие решения министерства финансов Армении о включении ORSIS в черный список субъектов, не имеющих права участвовать в государственных закупках", - сказал Сирунян.
Он отметил, что ORSIS снова вправе участвовать в тендерах и осуществлять поставки в армянские силовые ведомства.
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
27 ноября, 12:20Сказано в эфире
Эксперт по оружию оценил снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 Вьетнам приобрел крупную партию российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000, сообщила компания-разработчик. Историк вооружения, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях этой винтовки.
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ORSIS ("Промтехнология")РоссияАрменияБезопасность
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