В ЦОДД рассказали, когда в Москву вернутся пробки после Нового года

Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автомобильное движение во время снегопада в Москве

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первые пробки 2020 года возникнут в Первые пробки 2020 года возникнут в столице 13 января, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

Ранее сообщалось, что во второй половине декабря в Москве в связи с предпраздничным ажиотажем количество машин из Подмосковья и близлежащих регионов увеличится более чем на 50 тысяч, а в пиковые дни ожидается еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах – до 150 тысяч. На пике загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы — 8-9 баллов.

"Пробки начнут возвращаться в первую рабочую неделю — примерно с 13 января", — сказала Писарь.

По её словам, во время праздников проблем с движением не ожидается.

"Есть небольшие затруднения у крупных торговых центров, в центре, у катков, цирков и так далее", — уточнила руководитель пресс-службы ЦОДД.

Она также отметила, что многие берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и улетают, таким образом ненадолго освобождая столичные дороги.