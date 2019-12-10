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В ЦОДД рассказали, когда в Москву вернутся пробки после Нового года
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РИА Новости

В ЦОДД рассказали, когда в Москву вернутся пробки после Нового года

03:08 10.12.2019 (обновлено: 03:21 10.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первые пробки 2020 года возникнут в столице 13 января, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.
Ранее сообщалось, что во второй половине декабря в Москве в связи с предпраздничным ажиотажем количество машин из Подмосковья и близлежащих регионов увеличится более чем на 50 тысяч, а в пиковые дни ожидается еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах – до 150 тысяч. На пике загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы — 8-9 баллов.
"Пробки начнут возвращаться в первую рабочую неделю — примерно с 13 января", — сказала Писарь.
По её словам, во время праздников проблем с движением не ожидается.
"Есть небольшие затруднения у крупных торговых центров, в центре, у катков, цирков и так далее", — уточнила руководитель пресс-службы ЦОДД.
Она также отметила, что многие берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и улетают, таким образом ненадолго освобождая столичные дороги.
"Поэтому в первый рабочий день, 8 января, будет еще достаточно спокойное движение, а уже с 13 числа начнут прибывать автомобили", — подытожила Писарь.
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
03:00
В ЦОДД рассказали об ожидаемых пробках в Москве до и после Нового года
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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