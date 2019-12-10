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Туризм
2019-12-10T03:38+0300
https://ria.ru/20191210/1562191485.html
Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
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РИА Новости

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

03:07 10.12.2019 (обновлено: 03:38 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБагаж туристов в аэропорту
Багаж туристов в аэропорту
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Багаж туристов в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.
"Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море", — сказал Барзыкин.
В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
Ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года его повысят до двух процентов.
Отель в Анталье
20 ноября, 03:12Туризм
Отельеры предупредили о "незначительном" росте цен на отдых в Турции
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ТуризмЮрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрииТунис (страна)ТурцияРоссияЕгипет
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