Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

"Мы действительно уделили большое количество времени нашей встречи тет-а-тет именно этому вопросу… Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи" - заявил Зеленский на брифинге.