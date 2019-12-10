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Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
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РИА Новости

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

03:06 10.12.2019 (обновлено: 03:22 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
"Мы действительно уделили большое количество времени нашей встречи тет-а-тет именно этому вопросу… Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи" - заявил Зеленский на брифинге.
"Они были принципиально без ответов. Уже никто не говорит о контракте на один год, это сняли с обсуждения… Я настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на десять лет", - продолжил президент.
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