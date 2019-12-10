Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке

По словам мэра Гровера Робинсона, "с пятницы город имеет дело с кибератакой". Отмечается, что кибератака коснулась электронных почт, телефонов, а также некоторых онлайн-услуг. Экстренные службы 911 не подверглись кибератаке. Официальные лица города не уверены, связан ли инцидент со стрельбой на авиационной базе ВМС.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти США ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани предположительно снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины. Спецагент ФБР в ходе пресс-конференции отказалась прокомментировать сообщения о наличии видео.