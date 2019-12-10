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Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке
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РИА Новости

Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке

03:04 10.12.2019
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© REUTERS / U.S. Navy/Patrick NicholsВоенно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
© REUTERS / U.S. Navy/Patrick Nichols
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Город Пенсакола в штате Флорида, где накануне военнослужащий Саудовской Аравии устроил стрельбу на базе ВМС США, подвергся кибератаке, передает телеканал CNN со ссылкой на мэра города.
По словам мэра Гровера Робинсона, "с пятницы город имеет дело с кибератакой". Отмечается, что кибератака коснулась электронных почт, телефонов, а также некоторых онлайн-услуг. Экстренные службы 911 не подверглись кибератаке. Официальные лица города не уверены, связан ли инцидент со стрельбой на авиационной базе ВМС.
"Пока еще слишком рано говорить, так или иначе. Мы все еще проводим оценку", - сообщила пресс-секретарь мэра Кейси Лагард.
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти США ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани предположительно снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины. Спецагент ФБР в ходе пресс-конференции отказалась прокомментировать сообщения о наличии видео.
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Вчера, 03:33
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеФлоридаСШАВ мире
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