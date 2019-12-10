РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T02:49+0300
https://ria.ru/20191210/1562191290.html
Эксперт: итоги "нормандского саммита" соответствуют интересам России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/01/1562190101_0:262:2711:1786_1036x0_80_0_0_8f6522e74e422fb234360b3fdd13a257.jpg
РИА Новости

Эксперт: итоги "нормандского саммита" соответствуют интересам России

02:49 10.12.2019
386
© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Итоговые договоренности встречи в "нормандском формате" соответствуют интересам России, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Путин еще раз подтвердил, что он выдающийся переговорщик. Итоговые договоренности соответствуют интересам России на буквальное выполнение Минских соглашений", - заявил Чеснаков РИА Новости.
При этом "украинская сторона не смогла добиться результата ни по одной из заявленных ранее "хотелок", отметил эксперт.
В целом, неожиданностей в результате переговоров не возникло, считает Чеснаков, но и "прорывов нет".
По словам политолога, теперь надо следить, чтобы Киев выполнил все взятые на себя обязательства. "Будем следить за процессом. Украинская сторона - слабое звено", - отметил эксперт.
Лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже. В общей сложности оно длились около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины. После главы России, Украины, Германии и Франции дали пресс-конференцию.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
02:39
Песков: следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине
820002
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеДонбассАлексей ЧеснаковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин: нельзя переписывать минские соглашения, можно потерять все
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР отметили важность прямого диалога Киева и Донбасса
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что постоянно контактирует с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Выборы в Донбассе будут обсуждать на трехсторонней группе в Минске
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин: работа "нормандского" саммита была очень полезной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
03:14Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе
03:11ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
Лента новостейМолния