Эксперт: итоги "нормандского саммита" соответствуют интересам России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Итоговые договоренности Итоговые договоренности встречи в "нормандском формате" соответствуют интересам России, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Путин еще раз подтвердил, что он выдающийся переговорщик. Итоговые договоренности соответствуют интересам России на буквальное выполнение Минских соглашений", - заявил Чеснаков РИА Новости.

При этом "украинская сторона не смогла добиться результата ни по одной из заявленных ранее "хотелок", отметил эксперт.

В целом, неожиданностей в результате переговоров не возникло, считает Чеснаков, но и "прорывов нет".

По словам политолога, теперь надо следить, чтобы Киев выполнил все взятые на себя обязательства. "Будем следить за процессом. Украинская сторона - слабое звено", - отметил эксперт.