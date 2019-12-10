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Зеленский заявил, что постоянно контактирует с жителями Донбасса
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РИА Новости

Зеленский заявил, что постоянно контактирует с жителями Донбасса

02:37 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что готов говорить с жителями Донбасса и все время это делает.
"У меня огромное количество друзей, жителей оккупированного Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день (делаю это – ред.)", - заявил Зеленский на брифинге.
Также он отметил, что общался с людьми на неподконтрольных Киеву территориях на участках разведения сил и ему важно все "знать и ощущать".
Кроме того украинский президент заявил, что к переговорам в Минске должны присоединится переселенцы с Донбасса, которые также представляют регион.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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