Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной, считает президент России Владимир Путин

"Я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском" формате.

"Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - добавил он.