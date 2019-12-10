Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной, считает президент России Владимир Путин.
"Я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском" формате.
"Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - добавил он.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.