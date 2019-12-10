Меркель попросила Путина помочь в расследовании убийства в Берлине

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
"Мы обсудили эту тему в ходе двусторонней встречи (с Путиным), и я подчеркнула, что мы со стороны Германии ожидаем от России сотрудничества. Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой обладает, этого мы можем ожидать. Это было бы очень полезно", - сказала Меркель по итогам саммита "нормандской четверки".
По словам Меркель, в распоряжении прокуратуры Германии на данный момент "есть подозрения, и больше ничего".