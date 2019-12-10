РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T02:15+0300
https://ria.ru/20191210/1562190424.html
Формулу Штайнмайера хотят интегрировать в законодательство Украины
https://cdn25.img.ria.ru/images/156218/65/1562186546_0:0:3081:1734_1036x0_80_0_0_f69c215146f9c6e96828dbf4f112bfc0.jpg
РИА Новости

Формулу Штайнмайера хотят интегрировать в законодательство Украины

02:15 10.12.2019
268
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. "Формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в законодательство Украины, говорится в итоговом коммюнике встречи лидеров "нормандского формата".
"(Лидеры "нормандской четверки" – ред.) считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", - говорится в коммюнике.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
01:40
"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
560000
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеДонбассФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Выборы в Донбассе станут основной темой нового "нормандского" саммита
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский рассказал, в каком случае возможны местные выборы в Донбассе
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин: жизнь простых людей в Донбассе надо улучшить сейчас
Встреча лидеров нормандской четверки
"Четверка" заинтересована в согласовании особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин: работа "нормандского" саммита была очень полезной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель попросила Путина помочь в расследовании убийства в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что после саммита осталось много нерешенных вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине завершился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
03:14Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе
Лента новостейМолния