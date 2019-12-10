Формулу Штайнмайера хотят интегрировать в законодательство Украины

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. "Формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в законодательство Украины, говорится в итоговом коммюнике встречи лидеров "нормандского формата".
"(Лидеры "нормандской четверки" – ред.) считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", - говорится в коммюнике.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.