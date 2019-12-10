Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

"Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", - заявил Зеленский на пресс-конференции после саммита.