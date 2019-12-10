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Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

02:11 10.12.2019
667
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
© AP Photo / Thibault Camus
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
"Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", - заявил Зеленский на пресс-конференции после саммита.
Также он заявил, что надеется на достижение полного режима тишины до конца года при условии поддержки всех участников "нормандского формата".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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