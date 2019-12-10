Зеленский рассказал, в каком случае возможны местные выборы в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что проведение местных выборов в Донбассе возможно только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ.
"Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей – ред.) возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ и на основе Копенгагенских критериев", - заявил Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Также он подчеркнул, что на встрече четырех лидеров "подчеркнул необходимость вывода всех иностранных формирований, военной техники".
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.