Зеленский рассказал, в каком случае возможны местные выборы в Донбассе

"Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей – ред.) возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ и на основе Копенгагенских критериев", - заявил Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал " Прямой ".

Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.