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Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
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РИА Новости

Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

02:02 10.12.2019 (обновлено: 02:22 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
"Я хочу очертить ряд принципов, которые я не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое – это невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции после "нормандского" саммита.
"Второе – невозможность кого-либо совершать любое влияние на вектор движения и развития Украины. Украина независимая, демократическая страна, вектор развития которой всегда будет выбирать исключительно народ Украины", - сказал Зеленский.
Он добавил, что никогда не согласится на компромиссы по урегулированию конфликта в Донбассе путем отказа от украинских территорий.
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