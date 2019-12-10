Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

"Я хочу очертить ряд принципов, которые я не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое – это невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции после "нормандского" саммита.