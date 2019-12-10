Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прогнозы тех, кто считал, что прорыва в "нормандском формате" быть не может, оправдались, единственным реальным результатом стала договоренность об обмене, считает российский политолог, редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Прогнозы тех, кто полагал, что никакого прорыва не может быть по определению, оправдались", - написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.
По его словам, "обмен пленными остается "палочкой-выручалочкой", при помощи которой всегда можно обозначить прогресс".