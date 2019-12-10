Трамп обсудит во вторник с Лавровым отношения России и США

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белом доме во вторник, обсудит состояние двусторонних отношений, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения состояния двусторонних отношений", - сообщил чиновник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник прибудет в Вашингтон.
Визит проходит на фоне напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту американскому лидеру. Среди тем, которые предполагается обсудить, - контроль за вооружениями и в первую очередь скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Эксперты не исключают, что, возможно, Трампу может быть даже передано некое устное послание от российского лидера.
В российском МИД накануне переговоров также обратили внимание и на тему кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по теме, которая вновь стала актуальной в преддверии президентских выборов в США 2020 года.
Визит осуществляется по приглашению Помпео, с которым Сергей Лавров в последний раз встречался 27 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН.
6 декабря, 19:06Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран