Трамп обсудит во вторник с Лавровым отношения России и США

Визит проходит на фоне напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту американскому лидеру. Среди тем, которые предполагается обсудить, - контроль за вооружениями и в первую очередь скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Эксперты не исключают, что, возможно, Трампу может быть даже передано некое устное послание от российского лидера.