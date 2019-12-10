Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в итоговом коммюнике после встречи лидеров стран "нормандской четверки" подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.
"Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских соглашений от 12 февраля 2015 года", - сказал он.
Путин отметил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта.