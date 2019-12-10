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"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
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РИА Новости

"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера

01:40 10.12.2019 (обновлено: 01:55 10.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников "Нормандского формата" в Елисейском дворце
 Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила на пресс-конференции в Париже по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы достигли того, о чем здесь, в Париже, говорили много лет, а именно реализации формулы Штайнмайера. Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала Меркель.
Она добавила, что конкретно речь идет о "дополнении к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.
"Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв", - сказала канцлер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАнгела Меркель"Нормандский" саммит в ПарижеФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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