"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила на пресс-конференции в Париже по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы достигли того, о чем здесь, в Париже, говорили много лет, а именно реализации формулы Штайнмайера. Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала Меркель.
Она добавила, что конкретно речь идет о "дополнении к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.
"Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв", - сказала канцлер.