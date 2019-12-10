Минские соглашения остаются базисом работы в "нормандском формате"

"Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) по-прежнему являются основой работы "нормандского" формата, государства-члены привержены их полной имплементации", - говорится в документе.