Минские соглашения остаются базисом работы в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском" формате, говорится в коммюнике, подписанном лидерами РФ, Украины, Германии и Франции.
"Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) по-прежнему являются основой работы "нормандского" формата, государства-члены привержены их полной имплементации", - говорится в документе.
Вчера, 21:34Минские соглашения