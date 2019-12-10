Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже

Коммюнике состоит из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском" формате выражает заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона. Декларация также предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон следующая встреча в "нормандском" формате состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

Безальтернативность минских соглашений

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу "нормандского" саммита "очень полезной". Он также высказал благодарность лидерам, принявшим участие в этих переговорах.

"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас - и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе", - добавил президент.

При этом он отметил, что в итоговом коммюнике после встречи лидеров стран "нормандской четверки" подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

Он добавил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта, и заверил, что Москва будет делать все для урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Путина, в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе произошло "потепление", достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.

"Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал он.

Путин также призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.

"Дорога с двухсторонним движением"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это "дорога с двухсторонним движением".

"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира", - сказал он.

При этом Зеленский заметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось. "Обязательно надо сделать это в будущем. Уверен, что мы обязательно их решим вместе", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины. "Украина – унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", - заявил он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Он также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

"Стабильность европейского континента"

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что от урегулирования ситуации на востоке Украины зависит стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры.

"И потому сегодняшняя встреча ("нормандский" саммит - ред.) была важна", - подчеркнул он.

Макрон также сообщил о прогрессе по ряду вопросов. "Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", - уточнил он.

Договорились о реализации формулы Штайнмайера

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.