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Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
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РИА Новости

Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже

01:33 10.12.2019 (обновлено: 04:06 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, документ поступил в распоряжение РИА Новости.
Коммюнике состоит из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".
Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском" формате выражает заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона. Декларация также предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.
Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
02:00
Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло
Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон следующая встреча в "нормандском" формате состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

Безальтернативность минских соглашений

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу "нормандского" саммита "очень полезной". Он также высказал благодарность лидерам, принявшим участие в этих переговорах.
"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас - и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе", - добавил президент.
При этом он отметил, что в итоговом коммюнике после встречи лидеров стран "нормандской четверки" подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.
Он добавил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта, и заверил, что Москва будет делать все для урегулирования конфликта в Донбассе.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 21:19
Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую
По словам Путина, в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе произошло "потепление", достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
"Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал он.
Путин также призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.

"Дорога с двухсторонним движением"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это "дорога с двухсторонним движением".
"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира", - сказал он.
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Вчера, 21:52
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
При этом Зеленский заметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось. "Обязательно надо сделать это в будущем. Уверен, что мы обязательно их решим вместе", - добавил он.
Зеленский также подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины. "Украина – унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", - заявил он.
Кроме того, украинский лидер заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Он также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

"Стабильность европейского континента"

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что от урегулирования ситуации на востоке Украины зависит стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры.
"И потому сегодняшняя встреча ("нормандский" саммит - ред.) была важна", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 23:18
Путин и Зеленский провели переговоры на полях "нормандского саммита"
Макрон также сообщил о прогрессе по ряду вопросов. "Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", - уточнил он.

Договорились о реализации формулы Штайнмайера

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.
Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.
"Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв", - подчеркнула канцлер.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 23:50
Аваков сообщил о "хорошей" атмосфере на встрече "нормандской четверки"
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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраина"Нормандский" саммит в ПарижеПарижВ мире
Популярные комментарии
Путин призвал подумать о качестве жизни жителей Донбасса, но не когда-то потом, в будущем, а прямо сейчас. Ты о своих гражданах такое сказать не хочешь, Владимир Владимирович, треть из которых без канализации и водопровода живет в 21 веке? Нет?
10 декабря, 02:43
Сала Навалили
400006
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