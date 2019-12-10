Посольство РФ в Вене хочет перевести книгу о советских военнопленных

ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Посольство Посольство России в Австрии постарается организовать перевод на русский язык книги о советских военнопленных, заявил российский посол Дмитрий Любинский.

В понедельник в Вене состоялась презентация книги на немецком языке "Советские военнопленные в системе концентрационных лагерей" немецких историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера. Посол поблагодарил за публикацию книги и ее презентацию авторов и мемориальный комплекс Маутхаузен, под эгидой которого издание вышло в свет.

"Как мы сегодня обсудили с госпожой доктором Глюк (директор Маутхаузена - ред.), мы постараемся организовать перевод книги на русский язык. А после этого проведем еще одну совместную презентацию в посольстве Российской Федерации в год юбилея (Победы)", - заявил посол.

Любинский также сообщил о договоренности с Глюк совместно проработать этот вопрос с российскими партнерами комплекса Маутхаузен и при возможной поддержке российско-австрийских Комиссии историков и форума общественности "Сочинский диалог".

Выступая на презентации, российский посол отметил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за тенденцией "ползучей реабилитации нацизма" и пересмотра истории Второй мировой войны в некоторых странах Европы, где жертв и палачей уравнивают. Особенно цинична, по мнению российского посла, "война с памятниками".

"Книга о советских военнопленных концентрационных лагерей говорит нам о необходимости помнить о жертвах нацизма и абсолютной неприемлемости попыток оправдать преступления нацистов. Преступления против человечества не имеют срока давности. Решения международного трибунала в Нюрнберге окончательны и пересмотру не подлежат", - подчеркнул посол.