РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T01:13+0300
https://ria.ru/20191210/1562189319.html
Посольство РФ в Вене хочет перевести книгу о советских военнопленных
https://cdn23.img.ria.ru/images/150041/17/1500411770_0:375:2112:1563_1036x0_80_0_0_d7676a9c9013abffc952d04d26445ee8.jpg
РИА Новости

Посольство РФ в Вене хочет перевести книгу о советских военнопленных

01:13 10.12.2019
95
© AP PhotoГлава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
© AP Photo
ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Австрии постарается организовать перевод на русский язык книги о советских военнопленных, заявил российский посол Дмитрий Любинский.
В понедельник в Вене состоялась презентация книги на немецком языке "Советские военнопленные в системе концентрационных лагерей" немецких историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера. Посол поблагодарил за публикацию книги и ее презентацию авторов и мемориальный комплекс Маутхаузен, под эгидой которого издание вышло в свет.
"Как мы сегодня обсудили с госпожой доктором Глюк (директор Маутхаузена - ред.), мы постараемся организовать перевод книги на русский язык. А после этого проведем еще одну совместную презентацию в посольстве Российской Федерации в год юбилея (Победы)", - заявил посол.
Любинский также сообщил о договоренности с Глюк совместно проработать этот вопрос с российскими партнерами комплекса Маутхаузен и при возможной поддержке российско-австрийских Комиссии историков и форума общественности "Сочинский диалог".
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
14 ноября, 14:38
Историк оценил рассекречивание данных о жертвах нацистов под Псковом
Выступая на презентации, российский посол отметил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за тенденцией "ползучей реабилитации нацизма" и пересмотра истории Второй мировой войны в некоторых странах Европы, где жертв и палачей уравнивают. Особенно цинична, по мнению российского посла, "война с памятниками".
"Книга о советских военнопленных концентрационных лагерей говорит нам о необходимости помнить о жертвах нацизма и абсолютной неприемлемости попыток оправдать преступления нацистов. Преступления против человечества не имеют срока давности. Решения международного трибунала в Нюрнберге окончательны и пересмотру не подлежат", - подчеркнул посол.
Российский посол подчеркнул, что наш общий долг заключается в том, чтобы никогда больше не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, и в этой связи отметил важную работу мемориала Маутхаузен, который вносит большой вклад в сохранение памяти о событиях этой войны.
Здание Общественной палатой РФ в Москве
29 ноября, 12:49
В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
100200
Обсудить 0
Дмитрий ЛюбинскийГерманияАвстрияРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Здание ФБР в Вашингтоне, США
Белый дом заявил, что ФБР "выбилось из-под контроля" при Обаме
Постельный клоп
После отпуска в Ирландии шведская туристка лечилась от укусов клопов
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Автрийский писатель Петер Хандке
Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Посол Франции в США заявил, что Европе необходим диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В офисе Зеленского заявили, что на саммите не обсуждался вопрос Крыма
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений
Традиционные блюда новогоднего стола
Диетолог назвала пять "антипродуктов" новогоднего стола
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
Виктор Янукович
СМИ: суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции на приговор Януковичу
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон назвал встречу "Нормандской четверки" плодотворной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
Лента новостейМолния