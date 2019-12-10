"Нормандский" саммит завершился

В общей сложности переговоры шли около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Первая встреча четырех лидеров состоялась 6 июня 2014 года в нормандском Бенувиле, позднее этот формат так и стал называться - "нормандский". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где были закреплены Минские договоренности.