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Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
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РИА Новости

Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке

01:02 10.12.2019
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© AP Photo / Kerstin JoenssonАвтрийский писатель Петер Хандке
Автрийский писатель Петер Хандке
© AP Photo / Kerstin Joensson
Автрийский писатель Петер Хандке. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорватия и Босния и Герцеговина (БиГ) бойкотируют вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке, сообщили власти государств.
Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы. Руководство Турции по той же причине официально призвало отменить решение о присуждении премии Хандке.
"МИД принял решение о неучастии посла Хорватии в Швеции на завтрашней (во вторник - ред.) церемонии вручения... из-за присуждения награды лицу, политически ангажированному в оказании поддержки великосербской политике Слободана Милошевича в 1990-х годах прошлого века", - сообщило министерство иностранных и европейских дел (МИД) Хорватии в Twitter.
Кабинет председательствующего члена президиума БиГ Желько Комшича также сообщил, что члены президиума от бошняков, хорватов и сербов не смогли выработать единую позицию по участию представителя страны в церемонии.
Писатель с 1996 года почти ежегодно приезжает в Сербию, Косово и Метохию и общается с местными жителями, проводит гуманитарные акции. В марте 2004 года Хандке подписал обращение в защиту бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича, а в 2005 году приезжал к нему в гаагскую тюрьму.
Автрийский писатель Петер Хандке
10 октября, 18:52
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КультураПетер ХандкеНобелевская премия по литературеБосния и ГерцеговинаХорватия
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