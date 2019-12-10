Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке

БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорватия и Босния и Герцеговина (БиГ) бойкотируют вручение Хорватия и Босния и Герцеговина (БиГ) бойкотируют вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке, сообщили власти государств.

Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы. Руководство Турции по той же причине официально призвало отменить решение о присуждении премии Хандке.

"МИД принял решение о неучастии посла Хорватии в Швеции на завтрашней (во вторник - ред.) церемонии вручения... из-за присуждения награды лицу, политически ангажированному в оказании поддержки великосербской политике Слободана Милошевича в 1990-х годах прошлого века", - сообщило министерство иностранных и европейских дел (МИД) Хорватии в Twitter.

Кабинет председательствующего члена президиума БиГ Желько Комшича также сообщил, что члены президиума от бошняков, хорватов и сербов не смогли выработать единую позицию по участию представителя страны в церемонии.