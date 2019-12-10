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СМИ: суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции на приговор Януковичу
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РИА Новости

СМИ: суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

00:56 10.12.2019 (обновлено: 01:09 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, сообщается на сайте "5 канала".
"Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу. Причина - ограничение во времени и большое количество защитников Януковича. Поэтому заседания пройдут уже в следующем году, а именно 13 и 20 января и 3 февраля", - говорится в сообщении.
Защита экс-президента ходатайствовала о присутствии Януковича на заседаниях по видеосвязи в рамках международной правовой помощи. Как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде отказались удовлетворить эту просьбу. По словам адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка, Янукович с первого дня судебного процесса был готов участвовать в заседаниях в формате видеоконференции.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Юрий Луценко
8 октября, 19:12
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