СМИ: суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение жалобы на приговор экс-президенту Украины Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, сообщается на сайте " 5 канала ".

"Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу. Причина - ограничение во времени и большое количество защитников Януковича. Поэтому заседания пройдут уже в следующем году, а именно 13 и 20 января и 3 февраля", - говорится в сообщении.

Защита экс-президента ходатайствовала о присутствии Януковича на заседаниях по видеосвязи в рамках международной правовой помощи. Как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде отказались удовлетворить эту просьбу. По словам адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка, Янукович с первого дня судебного процесса был готов участвовать в заседаниях в формате видеоконференции.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.