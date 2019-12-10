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Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
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РИА Новости

Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян

00:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР, которое есть в распоряжении РИА Новости.
НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и данных Росстата о занятости в экономике.
Оценка показала, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчётах ФНС на 22% меньше, чем занятых согласно данным Росстата. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.
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"Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 миллионов человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет (возраст окончания обязательного образования в РФ в 9 классов – ред.) и старше. Количество неработающих в трудоспособном возрасте, согласно данным Росстата, составляет 3,5 миллиона человек, или 4,7% рабочей силы. Однако для бюджетов регионов важна не формальная безработица, а фактическое количество неплательщиков НДФЛ", - отмечают авторы.
"По нашим оценкам, если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 триллионов рублей: 0,9 триллиона рублей НДФЛ плюс 2 триллиона рублей взносов во внебюджетные фонды. Дополнительные налоговые сборы за счёт вывода неформально занятых в легальную сферу позволили бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, практически не изменив совокупный объём сборов НДФЛ в абсолютном выражении", - полагают в НКР.
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При этом, по их мнению, вывод неформально занятых из налоговой тени не представляется возможным. "Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия", - полагают авторы.
Между тем с 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года режим распространится еще на 19 регионов.
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