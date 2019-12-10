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"Нафтогаз" не намерен отказываться от претензий к "Газпрому"
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РИА Новости

"Нафтогаз" не намерен отказываться от претензий к "Газпрому"

00:01 10.12.2019 (обновлено: 00:12 10.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" после переговоров с российской стороной не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".

Переговоры РФ и Украины по газу прошли в Париже на полях саммита в "нормандском" формате.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, пока безуспешно. В частности Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
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