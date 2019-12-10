Названы лауреаты "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театра

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Названы лауреаты премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", которые были определены на заседании секретариата Союза театральных деятелей РФ в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе СТД РФ.

Новыми лауреатами почетной "Золотой маски" стали 14 деятелей театра – артисты, режиссеры, критики, художники. Премии "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" будут вручены в Международный день театра 27 марта. Церемония состоится в Большом театре.