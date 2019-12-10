Названы лауреаты "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театра

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Названы лауреаты премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", которые были определены на заседании секретариата Союза театральных деятелей РФ в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе СТД РФ.
Новыми лауреатами почетной "Золотой маски" стали 14 деятелей театра – артисты, режиссеры, критики, художники. Премии "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" будут вручены в Международный день театра 27 марта. Церемония состоится в Большом театре.
В числе обладателей почетной награды: известный российский театровед, историк театра, шекспировед Алексей Бартошевич, народный артист РФ Герард Васильев, народные артистки России, известные актрисы театра и кино Нина Гуляева и Светлана Немоляева, драматург Людмила Петрушевская, руководитель литературно-педагогической части Детского музыкального театра им. Сац - Роксана Сац-Карпова, театральный критик Анатолий Смелянский, народный артист РФ Николай Фадеечев, сценограф, живописец Марина Азизян, народные артисты Валерий Ивченко, Татьяна Пилецкая, режиссер, народный артист РФ Юрий Кочетков, народные артисты РФ Владимир Нестеров и Виталий Стужев.
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