2019-12-10T01:34+0300
2019-12-10T01:34+0300
https://ria.ru/20191210/1562183244.html
Пресс-конференция по итогам "нормандского" саммита. Прямая трансляция
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РИА Новости
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Пресс-конференция по итогам "нормандского" саммита. Прямая трансляция
Президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии дают совместную пресс-конференцию по итогам встречи в "нормандском" формате.
2019-12-10T01:34+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=20073119&type=mp4
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Пресс-конференция по итогам "нормандского" саммита. Прямая трансляция
Президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии дают совместную пресс-конференцию по итогам встречи в "нормандском" формате.
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели переговоры в Елисейском дворце в Париже и обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
На встрече шла речь о реализации Минских соглашений, а также "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
"Нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.