Пресс-конференция по итогам "нормандского" саммита. Прямая трансляция

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Президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии дают совместную пресс-конференцию по итогам встречи в "нормандском" формате.

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели переговоры в Елисейском дворце в Париже и обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

На встрече шла речь о реализации Минских соглашений, а также "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.